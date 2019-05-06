Samanyolu Haber /Spor / Iker Casillas taburcu edildi /06 Mayıs 2019 21:41

Iker Casillas taburcu edildi

Kalp krizi geçiren kaleci Casillas, taburcu edildi. Casillas, "Kısa sürede görüşeceğiz" dedi. Portekiz’in Porto takımında forma giyen ve 1 Mayıs’ta antrenmanda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan İspanyol kaleci Iker Casillas taburcu edildi.

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Porto’daki CUF Hastanesi’nde 6 gündür gözetim altında tutulan Casillas, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Hastaneden çıkarken açıklama yapan Casillas, “Bana gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı herkese binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Herkese her an olabilecek bir şey birkaç gün önce bana oldu” dedi.

“Şimdi birkaç hafta ya da birkaç ay beklemek gerekecek” diyen Casillas, “Gelecekte ne olacak bilmiyorum ama en önemli olan şey burada olmak ve rahat bir şekilde konuşmak. Beklediğiniz için teşekkürler, kısa zamanda görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Casillas’ın kalp krizi geçirmesinin ardından özellikle İspanya ve Portekiz’de spor camiasından tecrübeli kaleciye destek mesajları gelmiş, Porto ve Real Madrid takımları hafta sonu oynadıkları maçlara Casillas’ın yanında olduklarını gösteren pankartlarla çıkmıştı.

Diğer yandan Portekiz basını Porto’nun Casillas’ın yerine kaleci arayışına girdiğini, Portekizli Anthony Lopes (Olympique Lyon) ve Meksikalı Guillermo Ochoa (Standard Lieja) ile ilgilendiğini yazdı.

Real Madrid’den 2015 yazında Porto’ya transfer olan 37 yaşındaki Casillas, kısa bir süre önce sözleşmesini 1+1 olarak uzatmıştı.
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