IKEA 7 bin 500 kişiyi işten atacak

KEA, bir taraftan işten çıkarma yaparken diğer taraftan da “yeni mağaza formatlarıyla dijital konulara yatırım yaparak” 11 bin 500 yeni istihdam yaratmayı öngördüğünü açıkladı. Beklenen işten çıkarmalar şirketin toplam işgücünün yaklaşık yüzde beşine denk geliyor.





‘BAZI İŞLERİ İKİ KEZ TEKRARLIYORUZ’





IKEA Group CEO’su Jesper Brodin, organize olma şekillerini basitleştirmeleri gerektiğini belirterek, “Düzenlediğimiz yolu basitleştirmemiz gerekiyor. Son yıllarda kaynaklara çok farklı şekillerde yatırım yaptık. Ve dürüst olmak gerekirse, şimdi, organizasyonumuzun bazı bölümlerinde, iki kez tekrarlanan işimiz olduğunu görüyoruz” dedi.