IKBY o çağrıyı kabul etti!





IKBY Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Neçirvan Barzani başkanlığında toplandı. Kerkük ve tartışmalı bölgelerde yaşanan olayların ele alındığı toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin diyalog çağrısına yanıt verildi.





Açıklamada şöyle denildi:





“Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin Irak Anayasası çerçevesinde Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için yaptığı diyalog çağrısını, ortaklık ve ittifaklık çerçevesinde ele almaya ve müzakere yapmaya hazırdır. Aynı zamanda uluslararası toplulukların da, Erbil ile Bağdat arasında yapılacak diyaloglarda iki tarafa da yardım etmesini istiyoruz. Kürdistan Bölgesi’ni hassas ve zorlu bir süreç bekliyor. Ancak Kürdistan halkı, geçmişte daha kötü süreçleri aştı, bugünleri de aşacağımızdan emin olsunlar. Tarihte de denendiği gibi Kürt halkının iradesi askeri müdahalelerle kırılmayacaktır. Irak’taki sorunların çözümü askeri müdahale değildir.”

