İhtiyaç yok ama... AKP Et ithalatına devam edecek

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Pakdemirli’nin “6 ay-1 sene daha Türkiye’nin et ithalatına ihtiyacı yok gibi” sözlerinin üzerinden 1 ay bile geçmeden ESK’ya tanınan “sıfır gümrük vergili” canlı hayvan ve et ithalatı kotası 2019 sonuna kadar uzatıldı.





Et ve Süt Kurumuna (ESK) taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ithalatı için tanınan tarife kontenjanı süresi 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı. Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, daha önce 31 Aralık 2018 olarak belirlenen taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ithalatı için açılan tarife kontenjanı dönem sonu tarihi 31 Aralık 2019 oldu. Söz konusu ithalat kapsamında gümrük vergisi uygulanmayacak. Geçtiğimiz yıl 29 Temmuz’da Bakanlar Kurulu kararıyla Et ve Süt Kurumu’na, canlı büyükbaş hayvan ithalatı için 500 bin baş, canlı koyun ve keçi ithalatı için 475 bin baş, büyükbaş hayvan eti ithalatı için 75 bin ton ve karkas et ithalatı için 20 bin ton kota tanımlanmıştı.





BAKAN, 1 AY ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli ise 30 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, “Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye’nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor” ifadelerini kullanmıştı.