Samanyolu Haber /Gündem / İhsanoğlu'ndan 'Bir Ekmeleddin vakası daha' sözüne tepki /07 Şubat 2018 18:20

İhsanoğlu'ndan 'Bir Ekmeleddin vakası daha' sözüne tepki

Cumhurbaşkanı'nın ilk kez halk oylaması ile seçildiği 2014 yılında CHP ve MHP’nin çatı adayı olan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, adının kullanıldığı haberlere tepki gösterdi.

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T24'ten Hülya Karabağlı'nın 'İkinci Ekmeleddin krizi' ifadeleriyle ilgili "Sinirleniyor musunuz" sorusuna cevap veren İhsanoğlu, şunları söyledi:
“Neyin krizini bahsediyorlar anlamıyorum ki. Milli mutabakatı sağlayan bir aday yüzde 38.5 alırsa kriz mi olurmuş? Kriz başka yerde olmalı. Bunun üzerinde durmaya değmez. Burada sinirlenecek bir şey yok ama ben şunu söylüyorum: Benim adımı kullanmasınlar, başka bahaneleri varsa onu kullansınlar.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için 16 Haziran’da ziyaret ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir aday önerisiyle gitmişti. Kılıçdaroğlu'nun, Bahçeli ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı İslam Kalkınma Konferansı Örgütü'nün ilk Türk Genel Sekreteri ve devlet üstün madalyası sahibi Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu olmuştu. Ekmeleddin İhsanoğlu, 14 milyon 683.295 kişiden yüzde 38.44 oranında oy almıştı. Seçimde yüzde 51.79 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmişti.

İhsanoğlu'nun ismi 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için de gündeme geldi ancak bu sefer farklı bir şekilde. En son olarak  CHP'li Umut Oran, "Türkiye bir Ekmeleddin vakasını daha kaldıramaz" demişti.
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