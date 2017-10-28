İhsan Şenocak açığa alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevden alınan Şenocak twitter üzerinden Diyanet'e tepki gösterdi.





Şenocak "Bu hadise, kalem ve kelam zaferleriyle dolu tarihin akışı içerisinde küçük bir nokta bile değildir. Kardeşlerimi itidâle davet ediyorum. Allah’ın(cc) ayetlerini okumaktan daha onurlu bir vazife ve bu yolda bedel ödemekten daha büyük bir şeref tanımıyorum." dedi.





Son dönemde verdiği fetvalar tartışma konusu olan Şenocak'ın taraftarları ise Twitter'da 'DiyanettenHıyanet' tagi açarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.