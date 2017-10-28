Samanyolu Haber /Gündem / İhsan Şenocak açığa alındı /28 Ekim 2017 11:07

İhsan Şenocak açığa alındı

Vaizlik yapan İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alındı. Şenocak'ın taraftarları sosyal medyada 'DiyanettenHıyanet'i tagi açtı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevden alınan Şenocak twitter üzerinden Diyanet'e tepki gösterdi. 

Şenocak "Bu hadise, kalem ve kelam zaferleriyle dolu tarihin akışı içerisinde küçük bir nokta bile değildir. Kardeşlerimi itidâle davet ediyorum. Allah’ın(cc) ayetlerini okumaktan daha onurlu bir vazife ve bu yolda bedel ödemekten daha büyük bir şeref tanımıyorum." dedi.

Son dönemde verdiği fetvalar tartışma konusu olan Şenocak'ın taraftarları ise Twitter'da 'DiyanettenHıyanet' tagi açarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.
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