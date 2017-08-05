Samanyolu Haber /Gündem / İhracına itiraz etmeye gitti tutuklandı! /05 Ağustos 2017 14:03

İhracına itiraz etmeye gitti tutuklandı!

Sivas'ta Hizmt Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı İ.K., Sivas Valiliği OHAL Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye gidince tutuklandı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen cadı avı soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı iken Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç olan İ.K, Sivas Valiliği Olağanüstü Hal (OHAL) Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye gitti.

Sivas Valiliği girişinde Genel Bilgi Tarama kontrolü yapılan İ.K, hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen İ.K. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Gaziantep’e ifade veren İ.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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