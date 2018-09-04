İhracatçıya parasını Türkiye'ye getirme zorunluluğu geldi

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre sınırı da dahil esasları düzenleyen Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ yayımlandı. Bugün yürürlüğe giren tebliğe göre, ihracatçılara, ihracat bedellerini Türkiye’ye getirme zorunluluğu geldi. 6 ay boyunca geçerli olacak uygulama kapsamında, ihracattan sonraki 180 gün içinde, ihracat bedeli Türkiye’ye getirilecek ve en az yüzde 80’i bir bankaya satılacak.





Tebliğe göre, yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracat bedelinin de 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunlu olacak. İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumlu olacak. İhracata aracılık eden bankalar da süreci izlemekle yükümlü olacak.