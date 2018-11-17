İhracatçılar şimdi de doların düşmesinden şikayetçi

Gülle, “İhracatını daha önceki kurlardan yaptığı yüksek maliyetlerin ardından, kurun 5.40’ın altına gitmesi ciddi bir sıkıntı yaratır. Bizim şirketlerimiz yüksek kârlılıkla çalışmıyor, bir eli yağda bir eli balda üretim yapmıyor. Bu tür oynaklıklardan ciddi oranda kaybediyorlar. Bunu taşıyamadıklarında ciddi sıkıntı oluyor.İhracatçılara bu dönemde gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Kurun maliyetlerin aşağısına inmesini ihracatçı taşıyamaz. Elektrikte doğalgazda ciddi maliyet artışları oldu” dedi.







‘Design Week Turkey’ öncesi gazetecilerle bir araya gelen Gülle, hammadde girdileri döviz olan bir malı TL ile satmanın maliyet enflasyonu yarattığını anlatarak, bu tür ürünlerin düzenlemelerde kapsam dışı bırakılması gerektiğini söyledi.





Gülle, “Avro 7.50 iken alınan hammaddeler var. şimdi bunların hepsi kayıp hanesine yazılıyor. Bu dönemde çok destek de açıklandı. Ama çok da fazla bürokrasi var. Desteklerden yararlanmalar kolaylaştırılmalı. Şu anki sıkıntılardan biri de uzun vadeli çalışanların kurdan etkilenmesi ellerindeki çeklerin düşen kurdan etkilenmesi” diye konuştu.





İthalat ve ihracat dengesindeki bozulmasının ilk etapta lojistik alanında görüldüğünü de belirten Gülle İngiltere’ye 3 bin sterline giden TIR’ın 6 bin sterline gittiğini söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle, burada dengenin nasıl sağlandığını anlayamadıklarını belirtti.