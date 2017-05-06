Samanyolu Haber /Gündem / İhraç edilen akademisyenlerin açlık grevinde 59. gün /06 Mayıs 2017 13:00

İhraç edilen akademisyenlerin açlık grevinde 59. gün

KHK ile ihraç edilen akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevleri 59. gününe girdi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Güneydoğu'daki çatışmaların durdurulması talebiyle "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı barış bildirisini imzalayan akademisyenler, ihraç edildikten sonra işlerine geri dönmek amacıyla 59 gündür Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek olmak için birer günlük, dönüşümlü açlık grevi başlattı.

İlk eylemci ise Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Mungan oldu. Mungan, “Bulunduğumuz her yerden sesimizi yükselteceğiz. Dersim’den, yurtdışından, Ankara’dan, akademisyen arkadaşımızın desteğiyle nöbet tutacağız” dedi. Akademisyenler, dün, açlık grevi öncesi, Kadıköy Kalkedon Meydanı’nda basın açıklaması düzenlediler. Ortak açıklamayı Esra Mungan, Fatma Gök, Dilek Hattatoğlu, Hülya Dinçer okudu. Açıklamada, “Bir gece yarısı KHK’si ile işlerinden edilen Akademisyen Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça, işlerine geri dönme talepleriyle açlık grevindeler. Bedenlerini 58 gündür açlığa yatırmış arkadaşlarımızın sesine ses katmak, açlığına ortak olmak için bulunduğumuz kentlerde süreli-dönüşümlü açlık grevine başlıyoruz. Biz yaşamdan yanayız, ihraç edildiği için intihar eden insanları da görüyoruz. Bunun için haksız ihraçlara artık bir son verilmesini ve haksız bir biçimde işinden atılan tüm kamu emekçilerinin derhal işlerine iade edilmesini talep ediyoruz. Tüm basını ve kamuoyunu, açlıklarının 58. gününde, sağlık durumları geri dönülemez bir noktaya yaklaşan Nuriye ve Semih’in taleplerine destek vermeye çağırıyoruz” denildi
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