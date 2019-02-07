Samanyolu Haber /Gündem / İhlas Finans'ta hortumlanan paranın tazmin fırsatı AKP ve MHP oylarıyla suya düştü /07 Şubat 2019 00:46

İhlas Finans'ta hortumlanan paranın tazmin fırsatı AKP ve MHP oylarıyla suya düştü

İhlas Finans Bankasından parasını alamayan 68 bin kişi için verilen kanun teklifi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

SHABER3.COM

2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sırasında batan İhlas Finans Bankasından parasını alamayan 68 bin kişi için Meclise sunulan kanun teklifi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, teklifin TBMM’deki görüşmeleri sırasında, CHP-İYİ Parti ve HDP’li vekiller kabul oyu kullandı. Ancak öneri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. AKP Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’nun ise kabul oyu vermeleri dikkati çekti.
 
9 ay sonra 68 bin kişinin parasını alamadığı davanın zaman aşımıza uğrayacağını hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin salı günkü grup toplantısında konu hakkında diğer partilere şöyle seslenmişti: “Vicdan sahibi AKP, MHP, HDP, İyi Parti milletvekillerine sesleniyorum; kul hakkını, alın terini savunuyorsanız, Allah’a inanıyorsanız bu kanuna evet diyeceksiniz. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Yeter ki bu ülkenin vatandaşları için taş taş üstüne koyan bir irade sergilensin.”

ZARAR TAZMİN EDİLEBİLİR

Teklif sahibi CHP’li Akif Hamzaçebi, yaptığı konuşmada milletvekillerinden destek istedi:

“Şubat 2001’de İhlas Finans da tasfiye sürecine sokuldu. 2001’den bu yana paralarını alamayan vatandaşlarımızın parasını almaları için kanun teklifini huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Teklif kabul edilirse, İhlas Finans da tıpkı TMSF’ye devredilen bankalar gibi tasfiyeye tabii tutulacak. Hazinenin uğramış olduğu zarar da İhlas Finans’ın sahiplerinin mal varlığına gidilmek suretiyle kendilerinden tahsil edilecektir.

DİĞER BANKA SAHİPLERİNİN MALLARINA EL KONULMUŞTU

2001 ekonomik kriz sürecinde İhlas Finans gibi birçok banka zora düştü. Hazine, 22 milyar doları kamu bankalarına 27 milyar doları da TMSF’ye devredilen bankalar olmak üzere 47 milyar dolar kaynağı bankacılık sektörüne aktardı.

TMSF, bankalara para yatıran mevduat sahiplerinin parasını ödedi. Banka sahiplerinin mal varlığına gitmek suretiyle bunları paraya çevirerek tasfiye yoluna gitti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İhlas Finans'ta hortumlanan paranın tazmin fırsatı AKP... Sonraki Haber >>

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Kenetlenmeliyiz...

Kenetlenmeliyiz...

Karları temizlerken çatıdan düştü

Karları temizlerken çatıdan düştü

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:52:59