İHD yönetici ve çalışanlarına gözaltı

İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın da aralarında bulunduğu gözaltılara ilişkin şu açıklamayı yaptı:







İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Genel Saymanı Sevim Salihoğlu, MYK üyesi Derya Uysal ve İHD çalışanı Besra Varli, bugün (9 Kasım 2017) Ankara Yüksel caddesinde bulunan İnsan Hakları Anıt önünde gözaltına alındılar.





İnsan Hakları Anıtı aylardır demir bariyerlerle abluka altına alınmıştı.





İnsan Hakları Anıtı önünde, tam bir yıl önce (9 Kasım 2016 tarihinde) Nuriye Gülmen, "işimi geri istiyorum" sloganı ile oturma eylemi başlatmıştı. Ona, Semih Özakça, Acun Karadağ, Veli Saçılık eşlik etmişti.





Nuriye ve Semih daha sonra açlık grevi eylemine başlamışlardı.





İnsan hakları anıtı, insan haklarını sembolize ediyordu. Demir bariyerler de ablukayı.





İHD olarak Genel Başkanımız ve genel merkez yöneticilerimiz, çalışanlarımız bu ablukanın kaldırılmasını istiyoruz ve o nedenle anıt önenene geldik.





İkinci bir talebimiz ise hukuka aykırı olarak işlerinden ihraç edilen kamu görevlilerinin işe iade taleplerinin kabulüyle ilgiliydi.





Sonuç olarak;





İnsan hakları savunucuları derhal serbest bırakılmalıdır.





Haksız ve hukuksuz bir biçimde ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça işlerine geri dönmelidir. Bütün hukuksuz ihraç edilenler geri alınmalıdır.