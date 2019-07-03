İhalesiz Katarlılara verilen Digitürk kulüplere para vermek istemiyor

BeIN Sports'a 2016’da yine ihalesiz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yıllık 500 milyon dolar karşılığı beş yıllığına Süper Lig’in yayın hakları verildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulduktan sonra talipleri olmasına rağmen Digiturk’un tamamı ihalesiz bir şekilde Katarlı ünlü işadamı Nasser Al-Khelaifi'nin şirketi BeIN Sports’a satıldı.

Hürriyet’in haberine göre anlaşmada beIN Medya’nın baz alacağı kur oranı her yıl TEFE-TÜFE oranında güncelleniyor. Bu orana göre şirketin bu yıl kuru 4,60 lira baz alması gerekiyor. Ancak beIN Medya geçen yıl 705 milyon lira zarar ettiğini savunarak kurun 3,80’de sabitlenmesini istiyor.





ÇEKİLME UYARISI





Kulüpler Birliği, TFF ve beIN Medya anlaşmazlığı çözmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak beIN Medya ortak bir noktada buluşulmazsa teminat miktarı olan 160 milyon doları ödeyerek Türkiye’den çekilme opsiyonunu da masada tutuyor.





Buna karşın kulüpler ise yayıncı kuruluşa sözleşme şartlarını hatırlatarak, “Türkiye, bir hukuk devletidir. Kurumlar da yaptıkları sözleşmelere bağlılıkla yükümlüdür.” diyor.





2022 yılına kadar Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Medya, Türkiye’den çekileceği iddiasını 13 Haziran’da yalanlamıştı.