İhale yasasına monte ettiler: Seçimler öncesi devlet kesesinden gıda kolisi dağıtılacak!

Bugün (Çarşamba) Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek teklifin 9'uncu maddesine göre, tıpkı Çaykur'dan alınan çay gibi, kamu kurumları ve belediyelerin tarımsal birlik ve kooperatiflerden alacağı tarımsal ürünler de artık Kamu İhale Yasası'ndaki istisnalar kapsamına girecek.





AKP milletvekilleri, geçen yılın sonunda Meclis'e Çaykur'la ilgili bir maddenin de yer aldığı kapsamlı bir torba yasa teklifi sunmuştu. Bu yılın ocak ayında yasalaşan 71 maddelik torba düzenlemenin 30'uncu maddesiyle, kamu kurumlarının Kamu İhale Kanununa tabi olmadan diledikleri gibi alım yapabilecekleri işlerin arasına Çaykur'un sattığı çaylar da eklenmişti. Maddenin görüşülmesi sırasında, torba yasaya Çaykur'un çayının niçin eklendiği milletvekilleri tarafından defalarca soruldu. İktidar bu düzenlemeye Çaykur'un mali durumunun düzeltilmesi için ihtiyaç olduğunu anlattı. Ancak AKP, yerel seçimlerde seçmene 200 ve 250'şer gramlık paketler halinde Çaykur çayı dağıtmaya başladı. Yerel seçimlerin hemen öncesinde torba yasaya konulan Çaykur maddesiyle, AKP'nin çayı seçim malzemesi yapma imkanına kavuştuğu belirtildi.





Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesinin hemen ardından AKP'li milletvekilleri Meclis'e yine torba yasa teklifi gönderdi. Bu torba düzenlemenin içerisine Çaykur'un monte edildiği Kamu İhale Kanunu'nun istisna maddesini daha da genişleten yeni bir madde eklendi. Bu madde yasalaşırsa, kamu kurumlarıyla belediye ve belediye şirketleri Çaykur'un çayının yanı sıra artık tarımsal kooperatif, birlik ve üretici örgütlerinden ihale yasasına tabi olmadan diledikleri gibi tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürünleri satın alabilecekler. AKP'nin bu madde sayesinde, İstanbul seçmenine sadece çay paketi değil, aynı zamanda içerisinde yağ, zeytin, un, bulgur, pirinç ve benzeri her türlü tarımsal ürünün bulunduğu büyük gıda kolilerini dağıtma imkanına kavuşacağı ifade edildi.





Yeni tanzim satışlara hazırlık





Hazırlanacak madde sayesinde özellikle belediyelerin diledikleri birlik, kooperatif ve üretici örgütlerinden diledikleri tarımsal ürünü istedikleri fiyattan alabileceğine işaret eden uzmanlar, bu yolla aynı zamanda iktidara yakın birlik ve kooperatiflerin desteklenebileceği gibi yeni tanzim satışlara da zemin hazırlanmış olacağına dikkat çektiler.