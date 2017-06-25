İğrenç komplo nasıl deşifre oldu?

Fatih Yağmur, Vali Coş’un, iktidarın gözüne girmek için Hizmet Hareketi’ne kurduğu kumpası deşifre etti.





İşte o skandal olayın ayrıntılarını Twitter'da şöyle anlattı:





Merkeze alınan eski Adana Valisi Coş ile ilgili bir vakayı paylaşayım sizle. “Kim takar Yalova kaymakamını” sözü var ya. Onu gölgede bırakır.





Coş, valilik bürokratlarının diline düşmüştür bu vakayla. Valilikten kendim de bizzat olayı teyit etmiştim. Olay 2014 baharında yaşandı.





Vali Coş, Adana’da görev yaparken aklınca bir kumpas kurmak ister göze girmek için. Tabi adliyede de duyulur kısa süre sonra.





Hükümete çalışan hakimler bile isyan eder, “cemaate operasyon için kumpasa gerek yok, haklı gerekçeler varken” derler ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a Vali Coş’u şikayet ederler.





Olaya gelirsek, Vali Coş, Adana Genelevi’nden bir kaç işyerini kapattırmıştır.





Valilik Özel Kalem Müdürü Vahdettin Sakallı ile beraber bu tezgahı kurarlar… Bir kaç valilik personeli ve rütbesiz polis de işin içindedir.





Genelevdeki işyerlerinin sahibine valilik personelini gönderir.





İşyeri sahibine, “gazeteciler gelecek, cemaatin genelev imamı bizden haraç istedi, vermedik kapattı diye anlatacaksın” derler. Bir hafta sonra da havuz medyasından bir kaç gazeteci çağırır valilik. Adana’ya giderler.





Valiliğe uğradıktan sonra özel kalem müdürü, onları yanlarına valilik personeli ve iki polisle beraber geneleve gönderir. Havuzcular, işyeri sahibi kadınla görüşmeye başlarlar. Kadın, iş yerinin haksız kapatıldığını, polisin mühürlediğini anlatır.





Devamında geçen diyalogu şöyle anlatayım:





-Genelev imamı haraç istemiş sizden?

-Yok benden haraç isteyen olmadı, polis geldi mühürledi.

-Fetullah Gülen’in polisleri mi? Paraleller…

-Tanımıyorum onu.

-Hocaefendi diyorlar ya TV’de gazetede her gün?

-Yok oğlum, ne hocası.

-Bak evladım, bize vali adam gönderdi, geleceğinizi de söyledi. Vali kapattırdı bizim burayı başkası değil. Bizden iftira atmamızı istiyor.

-Ve o efsane cümleyi de yapıştırır genelev sahibi kadın: -Ben kimseye iftira atamam. O...yum ama Adana Valisinden namusluyum…





Havuzcular da dalavereyi anlar “bu kadar da olmaz” diyerek valiliğe sonra da adliyeye giderler. 7 ACM başkanına da anlatırlar.





7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı da Bekir Bozdağ’a hemen şikayet eder. Ankara’ya kadar gider yani