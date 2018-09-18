İğneli meyve sabotajı yayılıyor

Avustralya'da bir annenin okula göndereceği kızına elma soyarken iğneyi fark ederek polise haber verdiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.







100 BİN DOLAR ÖDÜL





Geçen hafta ilk vakanın görüldüğü Queensland'de, eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, 'sabotajdan zarar gören çilek üreticileri' için bir milyon dolarlık fon kurulduğunu açıkladı.





?Bu fonun 100 bin doları, çileklere iğne koyan kişi ya da kişilerin yakalanmasını sağlayacak olanlara ödül olarak verilecek.







Bu suçu işleyenlerin 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor.