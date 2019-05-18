İftar sofrasında bir kral

Basri Doğan | AMSTERDAM- Hollanda Kralı Willem-Alexander, Lahey’de farklı milletlerden Müslümanların organize ettiği iftar yemeğine katıldı.





Transvaal semtindeki programa Kraliyet basın danışmanı ile birlikte gelen Kral Willem-Alexander ilk kez bir iftar yemeğine iştirak etmiş oldu.





Akşam ezanının okunmasının ardından kendisine ikram edilen hurma ile yemeğe başlayan Kral Willem-Alexander iftar sofrasındaki süt ve harira çorbasından içti.





HOLLANDA KRALI: MASADA BÖYLE İNSANLARIN OLMASI ÇOK GÜZEL





Masasındaki Müslüman gençlerle sohbet eden Kral, kendisine aktarılan meselelerle ilgileneceğini söyledi.





Semt sakinleri ise Hollanda Kralı ile iftar sofrasında buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.





Farklı milletlerden insanların kendi evlerinde hazırladıkları yemekleri aynı masaya getirdiğine işaret eden Mohammed Tanger, duygularını şöyle dile getirdi: “Kendim buraya bir arkadaşım tarafından davet edildim. Bu tür iftar ortamları aile bağlarını güçlendirmesinin yanı sıra yaşadığımız Hollanda toplumunda birlik ve beraberliğin artmasına da neden oluyor. Masamızda Hollanda Kralı Willem Alexander gibi önemli bir insanın olması da iftara ayrı bir güzellik kattı. Son derece mutlu olduk.”



