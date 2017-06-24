Samanyolu Haber /Gündem / IFLC Moldova bu akşam TSİ 21:00'de MC TV'de /24 Haziran 2017 16:20

IFLC Moldova bu akşam TSİ 21:00'de MC TV'de

Bu yıl 15.si düzenlenen IFLC Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin dünya turu devam ediyor.

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Dünya çocukları bu kez Moldova'nın başkenti Kişinev'de ağırlandı.

Moldova'da gerçekleştirilen en renkli uluslararası festival olan IFLC, bu yıl da katılımcı misafirlerden büyük beğeni topladı.

Seçkin davetlilerin katılımıyla düzenlenen IFLC MOLDOVA Programı, 24 Haziran Cumartesi akşamı Avrupa saatiyle 20:00'de, Türkiye saatiyle 21:00'te MC TV ile iOS ve Android uygulamalarından izlenebilecek. 

Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan MC TV'nin yayını www.mceu.tv web sitesinden ve Youtube kanalından da canlı olarak izlenebiliyor. 

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MC TV Uydu frekans bilgileri

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