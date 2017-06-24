IFLC Moldova bu akşam TSİ 21:00'de MC TV'de

Dünya çocukları bu kez Moldova'nın başkenti Kişinev'de ağırlandı.





Moldova'da gerçekleştirilen en renkli uluslararası festival olan IFLC, bu yıl da katılımcı misafirlerden büyük beğeni topladı.





Seçkin davetlilerin katılımıyla düzenlenen IFLC MOLDOVA Programı, 24 Haziran Cumartesi akşamı Avrupa saatiyle 20:00'de, Türkiye saatiyle 21:00'te MC TV ile iOS ve Android uygulamalarından izlenebilecek.







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MC TV Uydu frekans bilgileri

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