İflasını isteyen Havayolu şirketine 15 milyon euro kredi





DW Türkçe'nin aktardığına göre Avrupa Komisyonu, Almanya’nın yaz ortasında iflasını açıklayan Air Berlin havayolu şirketine vermeyi taahhüt ettiği 150 milyon euro'luk krediyi onayladı.





Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Almanya’nın ikinci büyük havayolu şirketi olan Air Berlin'e Alman hükümeti tarafından verilmesi planlanan 150 milyon euroluk geçici köprü kredisinin Avrupa Birliği devlet yardım kurallarına uyduğu ve bu sebepten ötürü verilmesi önünde bir engel bulunmadığı belirtildi.





İngilizce'de 'bridging loan' olarak geçen köprü kredisi, uzun süreli sermaye oluşturuluncaya kadar bir işletmeye sunulan kısa süreli kredi olarak tanımlanıyor.





Kredinin amacının önümüzdeki aylarda Air Berlin’in varlıklarını satmak için gerekli müzakereleri yürütürken hizmet vermeye devam etmesini sağlamak olduğunun ifade edildiği açıklamada, sürecin sonunda havayolu şirketinin faaliyetlerini durdurup pazardan çıkmasının beklendiği de kaydedildi.





Komisyondan yapılan açıklamada, "Bu önlem, müflis Air Berlin'in Ortak Pazar'daki rekabeti haksız yere bozmadan düzenli bir şekilde kapanmasına olanak sağlayacaktır” denildi.



