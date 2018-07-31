İflas eden tavuk devine icradan bile alıcı yok

Türkiye’nin en bilindik beyaz et üreticisi ve tavuk markası Şeker Piliç’in iflastan sonra üçüncü defadır satışı yapılamıyor. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, mahkemenin 2015 yılında iflasına karar verdiği Şeker Piliç fabrikasına, icradan yapılan 3’üncü satışta da alıcı çıkmadı.





Yakın zamana kadar Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden olan Şeker Piliç’in, 2015 yılında iflasına karar verildi. İflas sonrasında Bandırma’daki dev fabrika, 30 milyon TL bedelle satılığa çıkarıldı. Daha önce yapılan 2 satışta fabrika için alıcı çıkmadı.









Bandırma 1’inci İflas Müdürlüğü, bu kez tesisi kesimhane ve idare binasının bulunduğu alan ile kalan 53 bin 18 metrekarelik arsa vasfındaki taşınmazı ayrı ayrı satışa çıkardı. 34 bin 731 metrekare alana sahip kesimhane ve idare binası için 18 milyon 72 bin 165 lira; 53 bin 18 metrekarelik arsa için 14 milyon 338 bin 666 lira bedel biçildi. Bandırma 1’inci İcra Dairesi mezat salonunda gerçekleştirilen satışta, fabrikaya yine alıcı çıkmadı.





Fabrikaya ait taşınmazların, 3 Eylül tarihinde tekrar satışa çıkarılacağı belirtildi.





Temeli 1960 yılında 225 civcivin olduğu bir kümeste Bandırmalı Hüseyin Bor tarafından atılan Şeker Piliç, Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi arasında yer alıyordu. Şirketin yüzde 29.8’lik hissesi 2000 yılından iflasına kadar borsada işlem gördü. 2008 ve 2009’da yeniden yapılanan şirket 100 bin ton kapasite ile çalışıyordu. Şubat 2015’te mahkeme eliyle iflas kararı çıkarıldı.