IFEX’ten ‘Tayyipler Alemi’ kampanyası

İfade özgürlüğü savunucularının çatı örgütü olan IFEX (The Initiative for Freedom of Expression), ODTÜ'lü dört öğrencinin tutuklanmasına gerekçe gösterilen “Tayyipler Alemi" isimli karikatürü ifade özgürlüğüne dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada paylaşma kampanyası başlattı.





Kampanya için IFEX'ten “Tayyipler Alemi'ni paylaşın, Hicvin suç olmadığını Türkiye'ye anlatın” çağrısı yapıldı.





Penguen Dergisi’nde yayınlanan “Tayyipler Alemi” karikatürünü Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyetinde taşıyan dört öğrenci “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.





Karikatürü Twitter hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na soruşturma açıldı. Cunhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, karikatürü paylaşan 72 CHP vekili hakkında da suç duyurusunda bulundu.





ODTÜ öğrencileri ve milletvekillerinin karşılaştığı durumu aktaran IFEX, ifade özgürlüğü savunucularını dayanışma için karikatürü paylaşmaya çağırdı.





IFEX, kampanya çağrısında siyasi liderlerin hicvedildiği karikatürlerin dünya çapında toplumsal tepkilerin çok önemli bir şekli olarak görüldüğünü belirterek, “Bununlar birlikte Türkiye’de siyasi liderlerin hicvedildiği karikatürler, hükümetin toplumsal eleştiriyi kriminalize etmesinin başka bir yolu" dedi.