Samanyolu Haber /Gündem / İETT: Kontak kapatmayı isyan sayarız /08 Mart 2018 23:20

İETT: Kontak kapatmayı isyan sayarız

İETT, bazı özel otobüs işletmecilerinin yarınki sefer durdurma planına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbulluların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Eylemin, "Direniş yaparak taşımacılığı aksatmak, otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini sarsacak eylemlerde bulunmak" hükmü kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

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İETT'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Otobüs AŞ bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecilerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yaparak yarın kontak kapatacakları yönünde basın açıklaması yaptıkları hatırlatıldı.

Söz konusu taşımacıların, idare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazandıkları anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:
"Taşımacılar, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlüdürler. Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin 'Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak v.b eylemlerde bulunmak' hükmü kapsamında değerlendirilecektir. Bununla beraber, İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır. Eylem olması halinde İstanbullular toplu ulaşımda sorun yaşamayacaktır."

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ : BATIYORUZ

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, otobüs işletmecileri adına yaptığı açıklamada, belediyeden alınan ücretlerin taşıma ve yakıt masraflarının çok altında kaldığını öne sürerek, "Mevcut koşullarda ilerleyen günlerde araçlarımızı sefere çıkaramayacak durumda kaldığımızdan geçici olarak izinli sayılmamız ve gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. Yarın sefere çıkamayacağımızdan dolayı İstanbullu hemşehrilerimizden özür dileriz" demişti.

Kemal Çetin ayrıca şunları söylemişti:
“Belediyenin kuruluşu olan Otobüs A.Ş. 45 bin lira maliyet çıkarmasına rağmen 30 bin lira alıyoruz, 15 bin lira zarar ediyoruz. Hiçbir işletmeci arkadaşım şoför maaşını ödeyemiyor. Biz günde 1 milyon insana hizmet veriyoruz. 2 bin 500 tane çalışanımız var. Aynı işi yapan İstanbul Büyükşehir’e bağlı İETT otobüsleri günlük 3 bin kilometre yapmasına rağmen maliyetlerinin 86 bin lira olduğunu biliyoruz. Biz günlük 8 bin ila 10 bin kilometre yapmamıza rağmen aylık 55 bin lira maliyetimiz var. Biz bu maliyetleri karşılayamıyoruz.”

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