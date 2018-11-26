Samanyolu Haber /Gündem / İDO'nun belediyenin gemilerini sattığı siteye erişim engeli /26 Kasım 2018 10:09

İDO'nun belediyenin gemilerini sattığı siteye erişim engeli

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait üç geminin satışa çıkarıldığı internet sitesinde erişim engeli olduğunu yazdı

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Çiğdem Toker, "Büyük ihalede yanlıştan dönülüyor" başlığıyla yayımlanan yazısında geçen günlerde iç hat seferlerini durdurduğunu açıklayan İDO'nun üç gemisinin satışa çıkarıldığını hatırlattı.

"Oruç, Reis, Kaptan Paşa, Seydi Ali Reis isimli yüksek hızlı yolcu gemilerinin her birine 2 milyon dolar fiyat konulduğunu açıklayıp, satışı kimin yaptığını, gelirin kimin kasasına gireceğini sordum" diyen Toker, şöyle devam etti:

— Soruma açık bir yanıt gelmedi. Ama şu oldu: İDO gemilerinin satışa çıkarıldığı www.nautisnp.com adlı siteye artık Türkiye'den erişilemiyor. "Erişim yasağı" anlamına gelen "access denied" uyarısı çıkan sayfada, sitenin kendisini saldırılardan koruduğu yazıyor. İnanırsanız… Halkın parasıyla alınan bu gemilerin satılıp satılmadığı ve kime kaç liraya satıldığı dijital "karartma" yoluyla mı saklanacak?
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