Samanyolu Haber /Gündem / İDO sefer durdurma kararından vazgeçti /30 Kasım 2018 12:13

İDO sefer durdurma kararından vazgeçti

İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ (İDO), daha önce 1 Aralık'ta durduracağını açıkladığı iç hat seferlerini yolcuların mağdur edilmemesi için sürdürme kararı aldı.

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İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, şirket, 1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı hariç geçici olarak durduracağını açıkladığı iç hat seferlerine devam edecek.

Yetkililer, ilgili kişi ve kurumlarla görüşmelerin sürdüğü, bu süreçte yolcuların mağdur edilmemesi açısından seferlerin devam edeceğini kaydetti.
Öte yandan İDO'nun kararı, bu sabah yapılan seferlerde yolculara anonsla duyuruldu.

İDO, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada 1 Aralık itibari ile Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerine son vereceğini duyurmuştu. Şirket Oruç Reis, Kaptan Paşa, Seydi Ali Reis isimli yüksek hızlı hafif yolcu gemileri www.nautisnp.com adlı sitede satışa çıkarmıştı.
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