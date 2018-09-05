Samanyolu Haber /Dünya / İdlib'e top atışı başladı /05 Eylül 2018 11:34

İdlib'e top atışı başladı

Reuters, Suriye ordusunun, İdlib bölgesini topçu ateşiyle vurmaya başladığını duyurdu.

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Suriye ordusu, Esad karşıtı muhaliflerin sıkıştığı İdlib’e top ateşi açarken, muhalifler ordunun taarruza başlama ihtimaline karşılık tedbir olarak bir köprüyü daha havaya uçurdu.

Rusya ve İran’ın desteklediği Şam yönetimi, Türkiye’ye komşu İdlib vilayeti ve çevresindeki toprakları almak için taarruz hazırlığı yapıyor.

Birkaç hafta önce durdurulan İdlib vilayetine yönelik hava saldırıları dün tekrar başladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü hükümet yanlısı güçlerin dün başlattığı top atışının bugün erken saatlerde Cisr eş-Şuğur kentini hedef alarak devam ettiğini bildirdi. Kent vilayetin batısında ye alıyor.

Muhalif bir kaynak ve kurtarma görevlileri dünkü hava saldırılarında da kent kırsalının hedef alındığını ifade etmişlerdi.
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