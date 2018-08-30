İdlib'e kademeli operasyon hazırlığı iddiası

Suriye'de rejim güçlerinin Türkiye sınırında yer alan İdlib vilayetine yakın zamanda kademeli olarak bir askeri harekât başlatacağı iddia edilirken, BM Genel Sekreteri Guterres olası İdlib operasyonunun "insani felakete" neden olacağını kaydetti. Ankara, operasyon nedeniyle Türkiye'ye yeniden büyük bir göç dalgası olma ihtimali nedeniyle böyle bir operasyona karşı çıkıyor.





İsminin gizli kalması koşuluyla Şam'da Reuters haber ajansına konuşan Suriye yönetimine yakın bir yetkili, harekâtın ilk etapta İdlib kent merkezine girmeden vilayetin güney ve batı taraflarındaki muhalif mevzilere yönelik olacağını belirtti. Böylelikle Halep'ten Hama ve Lazkiye’ye giden yolları kontrol etmeyi hedefleyen Suriye rejimi, harekât ile aynı zamanda Halep kentinin batı taraflarını güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.





Operasyonun ne zaman başlayacağına dair bir bilgi vermeyen kaynak, "İlk aşamanın son dokunuşları önümüzdeki saatlerde tamamlanacak" ifadesini kullandı. Yetkili ayrıca harekât öncesi Rusya, Türkiye ve İran arasında müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.





İran Dışişleri Bakanı'ndan Ankara ziyareti





Harekâtın bir "felaket” olacağını belirten Türkiye, operasyonun gerçekleşmemesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Rusya ile görüşmeler yürüten Ankara, Çarşamba günü de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i ağırladı. Ankara'ya daha önceden açıklanmamış bir ziyaret gerçekleştiren Zarif, burada mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.





Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Çavuşoğlu, görüşmede Suriye'deki gelişmelerle birlikte gündemdeki ikili ve bölgesel konuların ele alındığını belirtti.





Zarif öncesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Genel Merkezi'nde görüştü.





İran Dışişleri Bakanı Pakistan'a hareket etmeden önce Twitter'dan bir yaparak, ikili ilişkilerin yanı sıra, tarafların "ABD'nin kötü niyetli davranışları ışığında" bölgedeki ortaklıkları da görüştüklerini kaydetti.





Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir telefon görüşmesi yaparak bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.





BM: İnsani felaket olur





Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yazılı bir açıklama yaparak, İdlib vilayetinde başlatılacak bir askeri harekâtın "insani felakete" neden olacağını kaydetti ve kimyasal silah kullanımına karşı uyarıda bulundu. Açıklamada "Genel Sekreter, Suriye'nin İdlib vilayetinde düzenlenecek kapsamlı bir askeri harekâtın yaratacağı insani felaket riskinden dolayı kaygılı" ifadesi kullanıldı.



