Samanyolu Haber /Gündem / İdlib'de Suriye ordusundan 'kasıtlı' havan atışı: 3 Türk askeri yaralı /13 Haziran 2019 13:07

İdlib'de Suriye ordusundan 'kasıtlı' havan atışı: 3 Türk askeri yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki bir gözlem noktasına, Şam yönetimine bağlı güçlerin kontrolündeki bölgeden havan topu saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

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Açıklamada 'kasıtlı olduğu değerlendirilen' 35 havan atışı saldırısında 3 Türk askerinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

El Şaria semtine 3 kilometre mesafedeki Zaviye Dağı çevresinde 10 numaralı gözetleme noktasını hedef alan saldırılarda ayrıca Türk askerine ait teçhizatın kısmen zarar gördüğü de aktarıldı.

"Üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür." denilen bakanlığın açıklamasında, "Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Rusya ve İran destekli Suriye ordu güçleri, son aylarda İdlib'e yönelik hava ve kara saldırılarını artırmış durumda.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın İdlib kenti, Rusya ve Türkiye'nin üzerinde anlaştığı çatışmasızlık bölgelerinden biri.

Ancak Şam yönetiminin bölgedeki saldırıları sürüyor. Son 48 saatte İdlib'i hedef alan saldırılarda 30'dan fazla sivil yaşamını yitirdi.
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