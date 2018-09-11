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'İdlib operasyonu 900 bin kişiyi yerinden edecek'
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'İdlib operasyonu 900 bin kişiyi yerinden edecek'
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11 Eylül 2018 03:21
'İdlib operasyonu 900 bin kişiyi yerinden edecek'
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü David Swanson, Suriye’nin İdlib bölgesinde askeri operasyonun başlatılması durumunda, göçe zorlanacak kişi sayısının 900 bini bulabileceğini belirtti.
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Sputnik'e konuşan Swanson, "Her türlü gelişmelere hazırız ve 700 bini İdlib'de olmak üzere yaklaşık 900 bin kişi göçe zorlanabilir" dedi.
Swanson, şu an itibariyle 30 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.
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