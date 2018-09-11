'İdlib operasyonu 900 bin kişiyi yerinden edecek'

Sputnik'e konuşan Swanson, "Her türlü gelişmelere hazırız ve 700 bini İdlib'de olmak üzere yaklaşık 900 bin kişi göçe zorlanabilir" dedi.







Swanson, şu an itibariyle 30 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.