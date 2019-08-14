Samanyolu Haber /Gündem / İdlib’de bir Suriye uçağının düşürüldüğü iddia edildi /14 Ağustos 2019 19:18

İdlib’de bir Suriye uçağının düşürüldüğü iddia edildi

Suriye ordusunun Han Şeyhun’a ilerlemesi sürerken cihatçıların bir Suriye savaş uçağını düşürdükleri iddia edildi.

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Suriye ordusunun İdlib'de Han Şeyhun’a ilerlemesi sürerken Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) militanlarının Suriye’ye ait bir savaş uçağını düşürdükleri iddia edildi. HTŞ (El Nusra) Su-22 uçağını düşürdüklerini ve pilotu esir aldıklarını öne sürdü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de bugün İdlib’de Suriye ordusuna ait savaş uçağının militanlar tarafından düşürüldüğünü ileri sürdü.

Şam henüz iddiayı doğrulamadı.

İdlib’e bağlı Han Şeyhun’da ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu son olarak Kafr-Ayn ve Aas köylerini ile İdlib'in güneyindeki Tell Aas tepesini kontrol altına almıştı.
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