İddia havuz medyasından: AKP'de şimdi de vekil tasfiyesi başlıyor

Havuz medyasında AKP'de büyük bir milletvekili tasfiyesi yaşanacağı iddiası yer aldı. Türkiye gazetesinde çıkan haberde şu ifadeye yer verildi:





"AK Parti’nin bazı belediye başkanları ve il başkanlarının istifa ederek aday adayı olmasının yanı sıra, çok sayıda üst düzey bürokratın da AK Parti’yi tercih etmesi, mevcut milletvekillerinin listeye girme konusundaki işini zorlaştırıyor. Mevcut milletvekillerinden 23’ü kendi tercihi ile milletvekili başvurusu yapmazken, Meclis’te 316 sandalyesi bulunan AK Parti’de, yeniden başvuran 293 milletvekilinin de yüzde 40-50 oranında değişime uğrayabileceği belirtiliyor. Kulislerde, bazı milletvekillerinin yerel seçimlerde değerlendirilmesi amacıyla bilinçli olarak liste dışı tutulacağı, 10 civarında ismin ise kabinede görev verileceği gerekçesiyle listede yer almamalarına kesin gözüyle bakılıyor.





"AK Parti kulislerinde, 24 Haziran seçimlerinde 150 civarında milletvekillinin liste dışında kalacağına yönelik değerlendirmeler, önceki seçimlerde yaşanan değişikliklere dayandırılıyor. AK Parti, 2002’de Meclis’te 365 milletvekili ile temsil edilmiş, sonrasında yaşanan istifalarla AK Parti’nin 2007 seçimlerine giderken milletvekili sayısı 351’e düşmüştü. AK Parti’de 2007 seçimlerinde 168 milletvekili liste dışı kalmıştı. 2007 seçimlerinde 341 milletvekilliği kazanan AK Parti, 2011 seçimlerinde bu milletvekillerinden 167’sine yer vermemişti. Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığında girilen 7 Haziran seçimlerinde 185 milletvekili liste dışı bırakılmış, 1 Kasım 2015’de yenilenen seçimlerde ise 258 milletvekilinden 53’üne listelerde yer verilmemişti."