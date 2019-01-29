Samanyolu Haber /Gündem / İddia doğrulandı... Osmangazi Köprüsü satışı için danışman şirket aranıyor /29 Ocak 2019 19:57

İddia doğrulandı... Osmangazi Köprüsü satışı için danışman şirket aranıyor

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Üst Yöneticisi Yavuz Batum, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddialarına ilişkin, ''(hisse satışıyla ilgili) şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır." dedi

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Batum, yazılı açıklamasında, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı yönünde medyada yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun ilk elden doğru bilgilendirilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi. 

Gebze-Orhangazi-İzmir Projesi yapımının bu yıl içinde tamamlanacağına dikkati çeken Batum, şunları kaydetti: 

"Yap-işlet-devret projelerinde, görevli şirketlerin, projelerin yapımı tamamlanıp tümüyle işletmeye açılmasından sonra hisselerinin belli bir bölümünü yatırımcı kuruluşlara satarak ortaklık yapısını güçlendirmeleri çok uygulanan bir sistemdir. 

Bu büyüklükteki bir projede hisse satışı uzun zaman gerektiren bir süreçtir. İlk aşama, projemizin uluslararası finans piyasalarında değerini tespit etmek ve potansiyel alıcıları belirlemektir. Bunun akabinde, ortaklarımız uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceklerdir. Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır."
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