İdamdan yırttım diyen Erdoğan'a eski savcıdan cevap: Tutuklanmadı bile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Benim de idama mahkûm edilmem istendi ama son anda yırttım” açıklamasıyla işaret ettiği eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) savcısı Nuh Mete Yüksel, “Tutuklama istediğim doğru, ama tutuklamadılar. Ama dava açılmadığı için idamla yargılanması gibi bir durum söz konusu değil” dedi.





Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış; “Benim de idama mahkûm edilmem istendi ama son anda yırttım. Bizi de apar topar götürüyorlardı. Niye şu yatırımı yaptık diye idamımızı istediler. O meşhur savcı vardı, Nuh Mete Yüksel. Baktık bizim idamımızı istedi, Allah’tan adil bir hâkime rastladık da, bir de nöbetçi mahkeme çıkardılar. Dedim tezgâhı kurdular herhalde” demişti.





Söz konusu açıklama sonrası Halk TV canlı yayınına bağlanan eski savcı Yüksel, Erdoğan’ın idamla yargılanmasını talep ettiği yolundaki iddiayı reddetti. Yüksel, şunları söyledi:





“Basında yer alan Atatürk hakkındaki aleyhte bazı sözlerini içeren kasetler nedeniyle soruşturma başlattım. Soruşturma devam ederken sayın Cumhurbaşkanı’nın da ifadesine başvurdum. Daha sonraki süreçte soruşturmayı genişlettim ve belediye başkanlığı döneminde geçirmiş olduğu soruşturmalarla ilgili raporları da getirttim. Tutuklama istediğim doğru, ama tutuklamadılar. Dava açılmadığı için idamla yargılanması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu şekilde soruşturma benden çıkmış oldu efendim.”