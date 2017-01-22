Samanyolu Haber /Gündem / "İçki içip Sapıtıyorlar" /22 Ocak 2017 14:14

"İçki içip Sapıtıyorlar"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim üyesi Bekir Kürşat Doruk'un derste, "Aleviler dine dair her şeyi yanlış anlamış, Aleviler içki içip sapıtıyorlar" dediği iddia edildi.

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Akademisyenden Alevilere Hakaret: İçki Içip Sapıtıyorlar

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Teknolojileri Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Bekir Kürşat Doruk’un dersinde “Aleviler dine dair her şeyi yanlış anlamış, Aleviler içki içip sapıtıyorlar” ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Öğrenciler, Bekir Kürşat Doruk’un derslerde sık sık Alevi yurttaşları hedef alan söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Yrd. Dç. Dr. Bekir Kürşat Doruk son olarak matematik sınavında da ” Ali namazını kılar ve günahlardan kaçar ise dünyada huzurlu olur veya Allah’a asker olur önermesinin karşıtını, tersini ve karşıt tersini bulunuz” sorusunu sordu. Matematiğin ise ancak önermeleri konusuyla ilgili örnek soru soran Doruk, sorduğu soruda Alevileri işaret ettiği öne sürüldü.

Doruk’un bir dersinde de “Ali sınıfını geçer ise babası onu umreye götürecek” gibi örnek verdiği öğrenildi.

BirGün
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