İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport tahdidi açıklaması

İçişleri Bakanlığın internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, pasaport şerhlerinin 25 Temmuz Çarşamba günü kaldırıldığını iddia ederek, buna rağmen bazı basın yayın organlarında kaldırılmadığına ilişkin haberlerle çıktığını belirterek açıklama yaptı. Bakanlığa göre, şu anda kadar 155 bin 350 kişinin pasaportlarındaki şerhler kaldırıldı.





İçişleri Bakanlığı, “Yurt dışına çıkma tahditleri, savcılıklardan soruşturmaların güvenliği açısından tedbir maksatlı konulan şerhler, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında 6749 sayılı yasa gereği tesis edilen işlemler nedeniyle konulan şerhler devam etmektedir.” açıklamasında bulunuldu.