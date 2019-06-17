İçişleri Bakanlığı’na bağlı merkezlerde artan oranda işkence var

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, “İçişleri Bakanlığı’na bağlı merkezlerde, emniyet müdürlüklerinde, gözaltı merkezlerinde son zamanlarda artan oranda işkence iddiaları gelmeye başladı. En son Halfeti’de bir çatışma sonrası sivil halka yönelik çok sert gözaltına alma girişimleri, gözaltına alınan insanların ters kelepçe, yere yatırılarak saatlerce bekletilmesi, insanların şerefleri, haysiyetleri ile oynanması potansiyel suçlu, terörist ilan edilmesi ve bu fotoğraf karesinin bilhassa görevliler tarafından çekilip servis edilmesi çok vahim bir hadiseydi. Bu fotoğraf karesi, sonrasında ne olabileceğini gösteriyordu.” dedi.







“KADINLARA ELEKTRİK VERİLDİ”

Halfeti’deki işkenceyle ilgili Urfa Barosu tarafından hazırlanan raporun çok vahim bir tabloyu ortaya koyduğunu ifade eden Gergerlioğlu, “Yaşları 13 ile 75 arasında değişen erkek, kadın ve çocukların olduğu yaklaşık 40 kişi gözaltına alındı. Elektrik verme, dayak, ters kelepçe gibi iddialar yoğun bir şekilde konuşuldu. Hatta bundan kadınlarda etkilendi. Kadınların cinsel organlarına elektrik vermeye kadar varan korkunç işkence iddiaları gündeme geldi” dedi.





‘ANKARA EMNİYETİNDE DİPLOMATLARA İŞKENCE’

Ankara Barosu’nun Ankara Emniyeti’nde gözaltında tutulan Dışişleri Bakanlığı’nın eski çalışanlarına yönelik işkence iddialarına da değinen Gergerlioğlu şöyle konuştu:





“Ankara gibi Türkiye’nin başkenti olan ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı en emniyetli yer olması gereken bir yer. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı ihraç edilmiş onlarca diplomat 111 kişi oldu düşünülüyor, gözaltında işkence görüyor iddiası vardı. Gözaltındaki kişilerin özel avukatlara erişmesi yasaklanıyordu. 8 avukatla Ankara Emniyetine giden Ankara Barosu avukatlarının bu müdahalesi üzerine savcılık bu kararı kaldırdı. 6 kişiden 5’i işkence gördüğünü diğer bir kişi ise işkenceye tanık olduğunu söyledi. Bu 5 kişi, dışarıdan getirilen özel profesyonel bir ekip tarafından karanlık bir odaya alınarak sorguya tabi tutulduklarını, ters kelepçe vurulup dizüstü çöktürüldüklerini, çırılçıplak soyulduklarını ve vücutlarında cop dolaştırıldığını, kayganlaştırıcı bir sıvı sürmek suretiyle makatlarına cop sokulduğunu söylediler.”





“DAVUTOĞLU MUHALİF OLDU DİYE”

İşkence yapılan diplomatların Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar çerçevesinde yargılandıklarını belirten Gergerlioğlu, operasyonun Davutoğlu’nun muhalif bir hareket başlatmasıyla ilgili olduğunu söyledi.





Türkiye’de işkence konusunda karanlık bir tablonun olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun resen konuya dahil olabileceğini, inceleme yapabileceğini belirtti.

