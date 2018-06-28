Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'liler şehit cenazesine alınmasın talimatı /28 Haziran 2018 14:29

İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'liler şehit cenazesine alınmasın talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP il başkanlarının bundan sonra şehit cenazelerine alınmaması için talimat verdiğini açıkladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler AKP İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu, Doğubeyazıt’ta Mevlit Bengi’nin öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuştu.

Soylu katledilen Bengi’nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak ” Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu’da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır. Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız” diye yanıtladı.
“SANDIKTA BERABERLERSE CENAZEDE DE OLACAKLAR”

Soylu, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ‘ CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar” diye konuştu
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