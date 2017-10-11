Samanyolu Haber /Gündem / İçeride saklanan kimse var mı? /11 Ekim 2017 13:22

İçeride saklanan kimse var mı?

ABD Büyükelçisi John Bass, hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen bir ismin ABD konsolosluk binasında saklandığı iddiasına yanıt verdi.

SHABER3.COM

ABD Büyükelçisi John Bass bugün Ankara'da diplomasi muhabirleriyle veda toplantısı yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tutuklanmasının ardından bir Türk görevlinin daha gözaltına alınmamak için konsoloslukta saklandığı iddia edilmişti.

Bass, "ABD misyonlarında saklanan kimse yok. Hiçbir çalışanımızı yargıdan kaçırmıyoruz" dedi.

NEDEN TUTUKLANDIĞINI DA BİLMİYORUZ

Vize yasağı kararının ABD hükümeti tarafından alındığını hatırlatan Bass, konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu söyledi.

Tutuklanması vize krizine neden olan Metin Topuz'la ilgili Bass, "Topuz'un neden tutuklandığına dair bilgi alamadık" dedi.

"Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır" diyen Bass, "Büyük üzüntüyle aldığımız bir karardır. Uzun sürmeyeceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.

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