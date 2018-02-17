'İçerde ne olduysa Çavuşoğlu çıkışta Osmanlı tokadı sözünü hemen gömüverdi'

Çavuşoğlu'nun basın toplantısında Osmanlı tokadı sözlerinin iç kamuoyunu yönlendirmek amaçlı söylediğini açıklamasının ardından Takan içerde neler olup bittiğine bakmak gerek dedi. Yeniçağ yazarının yazısından ilgili bölüm şöyle:





"Osmanlı tokadını indiririz" diye kükrediler!.. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert kelimelerle değil pis pis gülerek cevap verdi. "Bizimkiler", efelenmeye devam etti. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Brüksel'de görüştüğü Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye "YPG'yi PKK'dan ayırıp birbirleriye savaştırma" teklifinde bulundu. Canikli, o anda görüşme yapılan odayı terk edeceğine kendisi ve dolayısıyla Türkiye ile açıktan kafa bulan muhatabına teklifin rasyonel ve mantıklı olmadığını söyleyivermiş!.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından Amerikalı bir gazetecinin "Osmanlı tokadı"nı sorması üzerine geri vites yaparak, siyasilerin bazen milletin hislerine tercüman olabileceğini belirtti. Artık içeride neler olduysa, Çavuşoğlu, bunun iç piyasaya yönelik bir söylem olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Böylece, "Osmanlı tokadı" çıkışını da "one minute" gibi tarihe gömüverdiler!.. Bu seferki biraz çabucak oluverdi. Hepsi o kadar!.. ''