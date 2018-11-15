İç hatları kapatan İDO borçlarını ödemek için gemileri satışa çıkardı









2011’de özelleştirme ihalesi ile 861 milyon dolarlık bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından alınan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren İstanbul’da iç hat seferlerini durduruyor. Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre İDO’nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar’dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık’tan itibaren yapılmayacak. İDO kısa süre önce iç ve dış hatlarda sefer sayılarını düşürmüştü. Bu arada İDO’nun kaynak sağlamak için filosunda yer alan gemileri de satışa çıkartılabileceği de öğrenildi.





Vatanadaşlar tepkili

Hürriyet'in aktardığına göre son dönemde döviz kurundaki yükselişin de etkisiyle, tasarruf tedbirleri kapsamında şirket tarafından zarar eden tüm hatların geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Bu kararın ardından özellikle Bostancı-Beşiktaş ve Bostancı-Adalar hattını kullanan vatandaşlardan tepki geldi. İDO daha önce Bostancı-Yenikapı hattını durdurmuş, Bandırma-Yenikapı hattında deniz otobüsü sefer sayısını azaltmıştı.





İDO’nun en önemli hatlarından biri Sirkeci-Harem arabalı vapur hattı. Özellikle akşam ve sabah saatlerinde İstanbul’da yaygın şekilde kullanılan bu hattın önümüzdeki dönemde devam edeceği öğrenildi. İDO’nun İstanbul’da hizmet veren diğer tüm hatları ise 1 Aralık itibariyle kapatacağı belirtildi.