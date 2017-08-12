İbre yine Merkel'i gösteriyor...

Alman kamu televizyonu ZDF'in sonuçları bugün açıklanan Politbarometer araştırmasına göre önümüzdeki Pazar günü seçimlerin yapılması durumunda seçmenlerin yüzde 40'ı, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ya da kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik'e (CSU) oy verecek. Anketler, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yüzde 24'lük oy oranında ise bir değişiklik olmadığını gösteriyor.

SPD için tek seçenek büyük koalisyon

Ankete göre muhalefetteki Sol Parti, Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya için Alternatif'in (AfD) oy oranı yüzde 8 ile eşit seyrediyor. Mevcut sonuçlar, Birlik partileri (CDU/CSU) ve SPD'den oluşacak bir büyük koalisyonun yanı sıra Birlik'in Yeşiller ve liberal FDP ile koalisyon kurmasını da mümkün kılıyor. SPD'nin Sol Parti ve Yeşiller ile ya da Yeşiller ve FDP ile koalisyon kurması ise mevcut rakamlara göre mümkün görünmüyor.

Anket sonuçları analizinde, ankete katılanların yüzde 69'unun, telaffuz ettiği parti dışında başka bir partiye de oy verebileceğini ifade ettiğine dikkat çekiliyor. Kesin olarak hangi partiye oy vereceğini bilenlerin oranı ise yüzde 31.





Merkel favori başbakan





Anketin bir diğer sonucu ise katılımcıların yüzde 60'ının Merkel'i Başbakan olarak görmek istediği. SPD lideri Martin Schulz'un Başbakan olmasını isteyenlerin oranı yüzde 30. Bir başka dikkat çekici sonuç, CDU/CSU seçmeninde Merkel'in başbakan olmasını destekleyenlerin oranı yüzde 97 iken, SPD seçmeninde Schulz'un başbakanlığını destekleyenlerin oranının yüzde 66'da kalması. Ankete göre SPD seçmeninin yüzde 27'si Merkel'i başbakan olarak görmek istiyor.





Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) Forsa kamuoyu araştırmaları enstitüsüne yaptırdığı anket de SPD'nin oylarının yüzde 30'u aşmayacağı öngörüsünde bulunuyor. Sonuçları Cuma günü açıklanan anket, seçmenlerin yüzde 60'ının kararını verdiğini, kararsızlar arasında 2013 ve önceki seçimlerde oyunu SPD'ye vermiş olanların oranının yaklaşık yüzde 25 olduğunu ortaya koyuyor. FAZ'ın anket sonuçlarıyla ilgili çıkardığı analize göre SPD'nin oy oranı kararsızların durumuyla ilgili tüm hesaplamalar göz önünde bulundurulduğunda yüzde 30'u geçemeyecek.