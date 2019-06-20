Samanyolu Haber /Gündem / TİM, Cüneyt Arkın derken.... Şimdi de Tatlıses /20 Haziran 2019 14:52

TİM, Cüneyt Arkın derken.... Şimdi de Tatlıses

İşadamları, şarkıcılar, oyuncular ve sivil toplum kuruluşları Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'a şirin görünmek için adeta sıraya girdi. Önce Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "Türkiye ekonomisini batırmamız lazım" sloganının geçtiği absürt videoyu yayımladı. Akabinde sinema oyuncusu Cüneyt Arkın, Amerika'ya haddini bildirdi! Son olarak şarkıcı İbrahim Tatlıses, 23 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak İstanbul Büyükşehir Seçimi'ne günler kala, “Tayyip Erdoğan için ölürüm.” dedi.

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) itirazı doğrultusunda karar vermiş ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatasını iptal etmişti. 

10,5 milyon seçmen 23 Haziran Pazar günü İstanbul'da sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden sandığa gidecek. 

AKP'li isimler, şarkıcı İbrahim Tatlıses (sağdan 3'üncü) ve oğlu Ahmet Tatlıses'in ev sahipliğinde Tatlıses Kebap Seyrantepe’de bir araya geldi.

İBRAHİM TATLISES'TEN AKP ADAYINA DESTEK TOPLANTISI

Tekrar edilecek seçime günler kala AKP'li isimler, sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses'in ev sahipliğinde, Tatlıses Kebap Seyrantepe’de bir araya geldi.

İbrahim Tatlıses, yemekte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Urfalı ciğerci Ahmet’in oğluyum ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Onun için buradayım. Destek için buradayım. Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul'da, gelin İstanbul'a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar." 

Tatlıses, "Mevlütlerde, ölülerde sıranın en başında, camilerde Kuran okuyan Başkan. Böyle bir adam yok. Gel de bu adamın peşinden gitme. Ben gidiyorum arkadaş, sözü olan varsa söylesin. Benim tarafım belli." dedi.

TATLISES'İN VERDİĞİ DAVETE KATILAN AKP'Lİ İSİMLER:

*Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 
*Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin
*Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
*AKP Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız
*AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Vildan Polat
*Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
*Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci
*Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli
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