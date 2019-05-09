Samanyolu Haber /Gündem / İBB'ye atanan kayyımdan makam odasında değişiklik /09 Mayıs 2019 22:08

İBB'ye atanan kayyımdan makam odasında değişiklik

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun makam odasına astığı Atatürk portresi, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB başkan vekilliğine atanan Ali Yerlikaya'nın atanmasının ardından kaldırıldı.

SHABER3.COM

YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya akşam saatlerinde İBB binasına gelerek görevine başladı. Yerlikaya'nın İBB'de göreve başlamasının ardından seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık makam odasına astığı Atatürk portresi de kaldırıldı.

Konuya ilişkin bugün FOX Haber’e açıklama yapan İmamoğlu, göreve başladığı gün ceketini ve Atatürk tablosunu alarak İBB binasına geldiğini söyleyen İmamoğlu, YSK’nin İstanbul’daki büyükşehir belediye başkan seçimini iptal ettiği akşam Atatürk tablosunun da makam odasından çıkarıldığını ifade etti.

İMAMOĞLU: ISRARLA GERİ VERDİLER

İmamoğlu, “Tablo kalsın. Ben oraya tekrar geri döneceğimi biliyorum. İkincisi ben onu hediye etmekten onur duyarrım da dedim. Ama ısrarla bizim arkadaşlarımıza geri verdiler” diye konuştu.

İmamoğlu, göreve başladığı gün makamının arkasında bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yana asıp, arkasına Atatürk’ün tablosunu koydurmuştu.

[Haber görseli]


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB'ye atanan kayyımdan makam odasında değişiklik Sonraki Haber >>

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Bir evden binden fazla silah çıktı

Bir evden binden fazla silah çıktı

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Küçük çocuğun dalgınlığı, sosyal medyada olay oldu

Küçük çocuğun dalgınlığı, sosyal medyada olay oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:32:53