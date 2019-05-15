Samanyolu Haber /Gündem / İBB'ye 4.5 milyar borç veren İSKİ bütçeyi denkleştiremedi /15 Mayıs 2019 09:29

İBB'ye 4.5 milyar borç veren İSKİ bütçeyi denkleştiremedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) 4.5 milyar TL borç veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2018 bütçesini denkleştiremedi. İSKİ, yılı yaklaşık 465 milyon borçla kapattı.

SHABER3.COM

AKP’nin yerel seçim tanıtımlarında “bizim aşkımız” dediği İstanbul’u 22 milyar lira borçlandırdığı ortaya çıkmış, İBB’nin bütçesi geçen yıl 3.7 milyar lira açık vermişti. İBB’nin kendisine bağlı olan kuruluşu İSKİ’ye 4.5 milyar TL borcu olduğu belirtilmişti.

Cumhuryet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre bugün yapılacak İSKİ Genel Kurulu öncesi İSKİ 2018 faaliyet raporu açıklandı. 2018 yılı bütçe gelirleri 6 milyar 262 milyon 405 bin 587 lira olan İSKİ’nin bütçe gideri ise 6 milyar 762 milyon 775 bin lira olarak kayıtlara geçti. Yani İSKİ 2018 yılında 500 milyon 369 bin lira açık verdi. Faaliyet raporunda bu rakamın “idare banka mevcudundan” karşılandığı belirtiliyor. İSKİ’nin 2018 yılı bilançosuna bakıldığında ise 464 milyon 490 bin lira faaliyet borcu görülüyor. Bu rakamın içinde 246 milyon 189 bini müteahhit firmalara olmak üzere çeşitli borçları var. Faaliyet raporu bugün İBB Meclisi’nde oylamaya sunulacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB'ye 4.5 milyar borç veren İSKİ bütçeyi denkleştiremedi Sonraki Haber >>

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:02:55