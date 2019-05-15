İBB'ye 4.5 milyar borç veren İSKİ bütçeyi denkleştiremedi

AKP’nin yerel seçim tanıtımlarında “bizim aşkımız” dediği İstanbul’u 22 milyar lira borçlandırdığı ortaya çıkmış, İBB’nin bütçesi geçen yıl 3.7 milyar lira açık vermişti. İBB’nin kendisine bağlı olan kuruluşu İSKİ’ye 4.5 milyar TL borcu olduğu belirtilmişti.





Cumhuryet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre bugün yapılacak İSKİ Genel Kurulu öncesi İSKİ 2018 faaliyet raporu açıklandı. 2018 yılı bütçe gelirleri 6 milyar 262 milyon 405 bin 587 lira olan İSKİ’nin bütçe gideri ise 6 milyar 762 milyon 775 bin lira olarak kayıtlara geçti. Yani İSKİ 2018 yılında 500 milyon 369 bin lira açık verdi. Faaliyet raporunda bu rakamın “idare banka mevcudundan” karşılandığı belirtiliyor. İSKİ’nin 2018 yılı bilançosuna bakıldığında ise 464 milyon 490 bin lira faaliyet borcu görülüyor. Bu rakamın içinde 246 milyon 189 bini müteahhit firmalara olmak üzere çeşitli borçları var. Faaliyet raporu bugün İBB Meclisi’nde oylamaya sunulacak.