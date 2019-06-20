İBB'nin reklam üniteleri 'işgal edilmiş'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kentin muhtelif noktalarındaki reklam ünitelerinin İstanbul Dijital Medya A.Ş’ye işlettirdiği açığa çıktı. Reklam ünitelerini ‘haksız işgal tazminatı’ olarak da tanımlanan ecrimisil karşılığında işleten İstanbul Dijital Medya A.Ş.’nin yönetim kurulu üyeleri ise adeta İBB Müdürlerinden oluşuyor.







BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre Sayıştay’ın ‘kanuna aykırı’ değerlendirmesinde bulunduğu işi yapan İstanbul Dijital Medya A.Ş.’nin yönetim kurulu üyeleri arasında; Medya A.Ş. Genel Müdürü, İBB Levazım ve Ayniyat Müdürü, İBB Atık Müdürü, Üstyapı Projeler Müdürü, İSKİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı ile Medya A.Ş Mali İşler Müdürü de bulunuyor.





13 milyon liralık fatura

İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş., İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı 17 Nisan tarihinde İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden; web sitelerinin videolarının hazırlanma işi, medya bakım destek ve güncelleme işi, grafik hazırlama gibi işlemler için 13 milyon 629 bin liralık bir fatura kesilmesiyle gündeme gelmişti.









Reklam üniteleri kullanılmış

Otobüs duraklarına reklam vitrini konulması, ışıklandırmalı reklam vitrinleri yapılması, ışıklandırmalı ilan kuleleri yapılması ve işletilmesi işi, 10 Nisan 1997’de yapılan sözleşmeyle Wall Şehir Dizayn ve Tic. Ltd. Şti. adına kiralandı. Sayıştay’ın 2017 raporuna da yansıyan olayda, işletme süresi 30 Ağustos 2005 tarihinden itibaren 10 yıl uzatıldı. İş, 30 Ağustos 2015’te sonlansa da aynı işletmeciye, ‘haksız işgal tazminatı’ olarak da tanımlanan ecrimisil karşılığında söz konusu iş gördürülmeye devam etti. Wall Şehir Dizayn ve Tic. Ltd. Şti’nin ‘işgalci olarak’ işi görmesi durumu, 28 Eylül 2017’ye kadar sürdü. Bu tarihte Reklam ve Yönetim Müdürlüğü, İstanbul genelindeki tasarrufu İBB’ye ait olan reklam ünitelerinin tespitini istedi. Bunun neticesinde söz konusu reklam ünitelerinin İstanbul Dijital Medya A.Ş. tarafından kullanıldığı açığa çıktı. İstanbul Dijital Medya A.Ş. adına da ecrimisil işlem dosyası oluşturuldu.





Yönetim Kurulu müdürlerden oluşuyor

Sayıştay’ın mevzuata aykırı iş yaptığını tespit ettiği İstanbul Dijital Medya A.Ş.’nin yönetim kurulu ise adeta İBB Müdürlerinden oluşuyor. İstanbul Dijital Medya A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığını, AKP’de çeşitli kademelerde görev alan Medya A.Ş. Genel Müdürü Abdurrahman Tığ üstlenmiş. Şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı ise İBB Levazım ve Ayniyat Müdürü Mehmet Çelik. Yönetim kurulu üyeleri arasında ise; İBB’nin Atık Yönetimi Müdürü Nusret Safa Şahbatoğlu, Üstyapı Projeler Müdürü Selçuk Karadeniz, İSKİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Sadık Çakır, Medya A.Ş Mali İşler Müdürü İlknur Taşdelen ve eski Başkan Mevlüt Uysal’ın basın danışmanı İbrahim Keleş bulunuyor.





Sayıştay: Kanuna aykırı

Sayıştay, ecrimislin hukuka aykırı bir yararlanmadan dolayı ilgili kişiden alınan bir tazminat olduğunu hatırlattı ve bunun bir idare yöntemi olmadığına dikkat çekti: “İstanbul Dijital Medya A.Ş. tarafından ecrimisil karşılığı bu işin yapılması bu yönüyle 2886 sayılı kanuna aykırıdır. İşgal edilen taşınmaz malın tahliyesi için gerekli çalışmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından ivedi bir şekilde başlatılmalı ve reklam alanları işletilecek ise 2886 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmelidir.”





İBB: İhale yapıldı

İBB’den konuyu takip edeceğini duyuran Sayıştay’a verilen yanıtta ise şöyle denildi: “Wall Şehir Dizaynı Tic. A.Ş. tarafından işletilen yaklaşık 854 adet otobüs durağı ve 410 adet raket, megalight bulunmaktadır. 854 adet otobüs durağındaki reklam alanlarının ihalesi 11.01.2017 tarihli ve 27 sayılı Meclis kararı alınmış olup İETT otobüs hatlarındaki 5 bin adet otobüs durağının modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının 20 yıl süreyle intifa hakkının verilmesi işi ihalesi kapsamında değerlendirilerek, 18 Nisan 2018 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir.”



