İBB'nin kararına mahkemeden durdurma

İBB, otogarın beş yıllığına İSPARK'a devri yönünde karar almıştı. Ancak otogarı işleten dernek, süresi dolan sözleşmesinin uyarlanması talebiyle açtığı dava açmıştı.







Mahkeme, konuyla ilgili ara kararında, davanın akıbeti belli olana kadar İBB tarafından alınan tahliye kararı ile olası yıkım ve benzeri tüm kararların engellenmesi için “ihtiyati tedbir konulmasına” karar verdi.





Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB, mahkemenin bu kararı karşısında tüm yasal haklarını kullanacağını açıkladı.





Otogarı işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile İBB arasındaki 25 yıllık sözleşmenin süresi 5 Mayıs 2019'da dolarken, şirket İBB'den 25 yıl daha uzatma talep etmiş, İBB ise bu talebi reddetmişti.





Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yinelenen İstanbul seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilmesinin ardından, otogarın sadece otoparkının beş yıllığına İBB şirketlerinden İSPARK'a devredilmesi karara bağlanmıştı.





Ardından da 18 Temmuz tarihinde İBB Emlak Müdürlüğü tarafından otoparkın üç gün içinde tahliye edilerek belediyeye devredilmesine aksi takdirde mülki idare tarafından tahliye edileceğine dair ihtarname düzenlendi. Bunun üzerine ihtarnameye karşı otogar işletmecileri mahkemeye başvurdu ve devir kararının yürütmesi durdurulurken, İBB'nin yaptığı itiraz üzerine de yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmış ve otoparkın İSPARK'a devri konusunda bir engel kalmamıştı.





Ancak İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün yeni bir karar aldı ve bu davanın akıbeti belli olana kadar İBB tarafından alınan tahliye kararı ile olası yıkım ve benzeri tüm kararların engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmetti.