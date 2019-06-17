İBB'nin Hazine'den alacakları, para 'yeni yönetime kalmasın diye' apar topar ödeniyor

AKP'nin, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri öncesinde belediyenin kasasına milyonlarca lira girmesini sağlayacak “erken” ödemelere imza atarak seçimi kazanması halinde Ekrem İmamoğlu'nun maddi olarak zor durumda bırakma planını devreye soktuğu iddia edildi. CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Hazine'den 23 Haziran seçimleri öncesinde İBB'ye usule aykırı milyonlarca liralık ödeme yapıldığını öne sürdü.







HAZİRAN'DA PARA YAĞDI





Ataman'ın iddiasına göre Hazine, İstanbul Beyoğlu'nda 30 bin 507 metrekarelik AKM arazisinin 10 bin metrekaresinin sahibi olan İBB'ye, kamulaştırma bedeli olarak ödenmek üzere 23 Mayıs 2019'da Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne 419 milyon 651 bin TL gönderdi. Bu ödemeden sadece bir hafta sonra da İBB'ye ödenmek üzere İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne 551 milyon TL gönderildi. Ataman bu olağan dışı ödemelerin dikkat çekici olduğunu belirterek, “Hazine hiçbir belediyeye Haziran 2019 payını göndermezken, İBB'ye ayrıcalık tanıdı ve Haziran ayı vergi gelirleri payı olarak İBB'ye 10 Haziran'da 650 milyon TL ve 14 Haziran'da ise 309 milyon 927 bin 772 TL gönderdi” iddiasında bulundu.





‘SEÇİLECEK BAŞKAN MAAŞLARI ÖDERKEN ZORLANABİLİR’





Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Ataman, seçilecek başkanın memur ve işçilerin temmuz maaşlarını ödemekte dahi zorlanabileceğini ifade etti. Bu ödemelerin nerelere aktarılacağını soran Ataman şöyle devam etti: “Kamu görevlileri tüm işlemleri yasalara uygun olarak yapmalı. Bu suçtur. Öte yandan CHP'li büyükşehir belediye başkanları bırakın para istemeyi kendi imkanlarıyla metro yapmak için yaptıkları başvurularda bile izin alamıyor.”