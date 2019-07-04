Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den o iddia için yalanlama geldi /04 Temmuz 2019 22:34

İBB'den o iddia için yalanlama geldi

BELBİM yaptığı açıklamada bazı internet siteleri ve sosyal medyada dolaşan '65 yaş üstü kartı iptal edilecek' iddialarını yalanladı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELBİM, son zamanlarda '65 yaş kartı iptal edilecek' haberleri üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Son günlerde bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada '65 yaş üstü kartı iptal edilecek' gibi gerçek dışı söylentiler çıkması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

65 Yaş kartı ile hali hazırda 985 bin vatandaşımız toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanmaktadır.

65 yaş kartı hala aktif olarak kullanılmakta olup vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etmek isteriz." denildi.
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