Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den istifalar tam gaz devam ediyor /10 Temmuz 2019 19:19

İBB'den istifalar tam gaz devam ediyor

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek görevinden istifa etti. Şimşek, İBB şirketlerinden İSPARK A.Ş.’nin de hala Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir yönetiminden istifa edenlerin iştirak şirketlerindeki yönetim kurullarındaki görevlerinden ayrılmadıkları için yönetimlerin yenilemediğini açıklamıştı.

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2004 yılı yerel seçimleri ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne atanan Mehmet İhsan Şimşek, 2012 tarihinde Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevine getirildi. Şimşek, Okmeydanı Okçular Tekkesi bünyesinde kurulan Okçular Vakfı'nın da mütevelli heyetinde bulunuyor. 

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; 7 yıldır İBB'de Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı yapan Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından görevinden istifa etti. Mehmet İhsan Şimşek, İBB'nin en çok tartışılan şirketlerinden İSPARK A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şimşek, İTO kayıtlarına göre hala İSPARK'taki görevine devam ediyor.
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