Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den atılanlara binlerce "oh olsun" yorumu geldi... /22 Ağustos 2019 14:40

İBB'den atılanlara binlerce "oh olsun" yorumu geldi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP döneminde alınan ve toplu olarak işten çıkarılan Medya AŞ çalışanı 50 kişi açıklama yaparak linç kampanyasına uğradıklarını savundular.

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Yıllarca arpalık olarak kullanılan ve çeşitli yandaş vakıf ve dernekler başta olmak üzere birçok alana gereksiz para aktarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişikliği doğal sonuçları gerçekleşmeye başladı. 

İlk etapta Medya AŞ'de çalışan 50 kişinin iş akdi feshedilirken bu kişilerden bazıları durumlarını sosyal medyada paylaştı ve bu kişilere binlerle ifade edilen yüzde 95'i aleyhte cevap yazıldı.


Genel olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yanlış ve haksız uygulamalarının işsiz kalan belediye çalışanları üzerinden anlatıldığı yorumlar sonrası bu kişiler basın açıklaması yaptı.

"BİZ TROL DEĞİLİZ"

İBB Medya AŞ çalışanı Mihriban Çetinay, "Bizleri 'bankamatik çalışanı' veya 'trol' olarak nitelendirenlere de hukuki gerekenin yapılacağını söylemek istiyoruz" dedi. İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız da "Sosyal medyadan bize linç kampanyası yapılıyor. İnsan kaynakları şefinin 'bankamatik' olma ihtimali var mı?" diye sordu.

Saraçhane'de grup adına basın bildirisini okuyan Mihriban Çetinay, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu seçim dönemi katıldıkları programlar ve meydanlarda ısrarla kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyledikleri halde, usulsüzce ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 20 Ağustos 2019'da aralarında özel kalem, müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekip ve idari personel olmak üzere 50 çalışanın işine son vermiştir" diye konuştu.

"BOŞ ALGILARI SAHİPLERİNE İADE EDİYORUZ"

Çetinay, şöyle devam etti: "Usulsüzce işten çıkarılmayla birlikte özellikle sosyal medyada hakkımızda oluşturulan karalama kampanyası, iftiralar, hakaretler ve yalanlarla oluşturulan içi boş algıları iddia sahiplerine iade ediyoruz. Gecesini gündüzüne katıp bu şehre hizmet için çalışmış bizleri 'bankamatik çalışanı' veya 'trol' olarak nitelendirenlere de hukuki gerekenin yapılacağını söylemek istiyoruz. Usulsüzlüğü kabul etmediğimizi belirterek tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz."

Medya AŞ'de kameraman ve editör olarak çalışan Göktuğ Çakmak ise ve Rümeysa Perçinkaya, nişanlı olduklarını ve iki hafta sonra evleneceklerini söyledi.

MESAJ GELDİ: İŞ AKDİNİZ FESHEDİLMİŞTİR

Çakmak, "Ayın 20'sinde mesaj geldi 'SGK'dan kesintiniz olmuştur, iş akdiniz feshedilmiştir.’ diye. Kimseye bir şey söylenmedi. Haber verilmeden işten çıkartıldık. Apar topar herkes insan kaynaklarının yanına çıktı. 50 kişilik bir liste oluşturulmuş. Bu kişilerin hepsi işten çıkartıldı. Çıkartırken bir sebep belirtilir, performans düşüklüğü olabilir, böyle bir durum da yok. Sözleşmede, sebepsiz işten çıkartılmayı göstermişler." diye konuştu.

"DÜĞÜNDEN SONRA ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Perçinkaya ise, "Düğünden önce böyle bir şey yaşamamız üzdü. Düğünden sonra önümüze bakacağız. Sebep eğer partiyse bile, 'Partili partisiz ayırt etmeksizin herkesi çalıştıracağım, herkesle çalışacağım' dedi. Ben 2011’den beri buradayım. 'Liyakata bakacağım, emeğe değer vereceğim, emekçinin yanında olacağım' dedi. Benim emeğim kadar kimsenin emeği yok bu şirkette ve beni işten attı." dedi.

İşten çıkartılan Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız, "Sosyal medyadan bize linç kampanyası yapılıyor. İnsan kaynakları şefinin bankamatik olma ihtimali var mı? Ben personelin girişini, çıkışını takip eden birisiyim. Kamu hakkını, belediye hakkını koruyan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan birisiyim ben. Benim 3.5 yaşında çocuğum var. Ben o haramı çocuğuma yedirmem." ifadelerini kullandı.
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