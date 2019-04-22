İBB'de mazbata günü büyük soygun

Fatura ise İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı gün kesilmiş.İddianın sahibi Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Murat Ağırel. “İBB’de tek kalemde 13 milyonluk vurgun” başlığıyla yayınladığı yazısında Ağırel, AKP ve yandaş yazarların seçimlerin iptali için neden bu kadar uğraştıklarını örnekleriyle anlatıyor. Yazının ilgili bölümleri şöyle:







MAZTABA VERİLDİĞİ GÜN, FATURA KESİLMİŞ





“İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü için internet sitesi tasarlama ve içerik sağlamak adına bir ihale yapıldı. İhaleye yalnızca İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. katıldı. Pazar günü Halk TV’de katıldığım programda İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne kesilmiş 13 milyon 629 bin TL’lik bir faturadan bahsettim. İşte o faturayı İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. 17 Nisan 2019 tarihinde kesmiş. Tarihe dikkat edin. Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı gün! Neden bu tarihte alelacele fatura kesiyorlar biliyor musunuz? İmamoğlu’nun “ödemeleri durdurun” talimatından sonra parayı alamayacakları için.”





“Peki fatura muhteviyatı nedir? Web sitelerinin videolarının hazırlanma işi, medya bakım destek ve güncelleme işi, grafik hazırlama gibi işlemler. Medya sektöründe olan herkes bilir. Bu işlemlerin karşılığı 13 milyon lira gibi rakam olmaz, olamaz! Neden telaşa kapıldıklarını anlıyor musunuz? Bu sadece bir işlem. 25 yıldır yapılanları düşündüğünüzde çıkacakları az çok tahmin edersiniz. Bu şirket kim? Müdürü kimdir? İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.’nin Müdür’ü Abdurrahman Tığ. 24 Haziran milletvekili seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Adaylık süreci olmayınca İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş’nin başına getirildi.”













MEDYA A.Ş. BÜLTENİ KALYON’DA





“İBB’nin şirketi Medya A.Ş. bülteni Kalyon’a bastırıyor. Bu arada, bültenin sahibi görünen Medya A.Ş. Genel Müdürü Abdurrahman Tığ’ın Twitter’daki son paylaşımlarından biri de Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün paylaşımı. Şimdi 13 Milyon 629 Bin TL’ye Web sitesi yapan İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.nin müdürü Abdurrahman Tığ ve 31 Mart’tan sonra yurttaşları kin ve isyana teşvik eden kişileri gördükten sonra neden feryat ettiklerini anlıyor musunuz? Tek kalemde 13 milyon lira…”



